Vitor Hugo elogia treino e quer voltar ‘a dar alegria para a torcida’

Crédito: Cesar Greco

Mais uma semana se passou e o Palmeiras segue da maneira que pode realizando atividades com seus atletas. Já há mais de um mês os treinos têm acontecido de forma remota, com cada jogador em sua própria casa e com o acompanhamento da comissão técnica.

O zagueiro Vitor Hugo foi quem mandou o recado para a torcida nesta sexta-feira. O alviverde vem realizando exercícios três vezes por semana, com folgas aos sábados e domingos, até o retorno das atividades dentro do CT presencialmente.

- Mais um treino finalizado aqui em casa. Finalizamos bem essa semana, mais uma semana bem trabalhada, onde a gente procurou manter o máximo da nossa forma para, quando puder voltar, estarmos muito bem fisicamente, para dar muitas alegrias para a nossa torcida – disse ele em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira.E MAIS:Marcos desabafa após polêmica envolvendo política e futebolGaleano conta que erro de Alex virou presente e o consagrouMarcos Rocha diz que elenco pediu volta dos treinos, mas Verdão barraEm entrevista na última quinta-feira à TV Bandeirantes, o lateral-direito Marcos Rocha revelou que o elenco pediu o retorno dos treinos presenciais, porém, o clube manteve o posicionamento inicial de retomar atividade na Academia de Futebol somente quando tiver liberações de órgãos de saúde, independentemente de outros clubes do país já estarem trabalhando até com bola em meio à pandemia da COVID-19 batendo recordes de mortes.