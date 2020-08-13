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futebol

Vitor Hugo cobra foco contra vacilo em gol sofrido na estreia

Zagueiro ganhou oportunidade entre os titulares contra o Fluminense e avisou que no Brasileiro não tem jogo fácil. Verdão volta a campo sábado (15) diante do Goiás...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 13:29

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 13:29

Crédito: Vitor Hugo disputa a bola com Evanilson, no Maracanã (Lucas Merçon/Fluminense
Vanderlei Luxemburgo preservou alguns titulares no empate contra o Fluminense por 1 a 1 na estreia do Palmeiras no Brasileirão e com isso o zagueiro Vitor Hugo voltou a figurar entre os titulares.
O defensor atuou ao lado de Luan e lamentou o gol sofrido no fim do primeiro tempo. O camisa 4 cobrou atenção para que o erro não volte a se repetir neste sábado (15), contra o Goiás no Allianz Parque.
- Vai ser outro jogo difícil. No Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, sendo em casa ou fora, os adversários vêm sempre bem postado e não pode dar vacilo, perder o foco em nenhum momento. O gol que tomamos foi uma desatenção total e não pode se repetir - disse Vitor Hugo após o empate.
Luxemburgo deve contar com o retorno de Gustavo Gómez contra o Esmeraldino, mas Felipe Melo, em recuperação de lesão na coxa esquerda, deve ser desfalque por pelo menos mais três partidas do Palmeiras.

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