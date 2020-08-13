Vitor Hugo cobra foco contra vacilo em gol sofrido na estreia

Crédito: Vitor Hugo disputa a bola com Evanilson, no Maracanã (Lucas Merçon/Fluminense

Vanderlei Luxemburgo preservou alguns titulares no empate contra o Fluminense por 1 a 1 na estreia do Palmeiras no Brasileirão e com isso o zagueiro Vitor Hugo voltou a figurar entre os titulares.

O defensor atuou ao lado de Luan e lamentou o gol sofrido no fim do primeiro tempo. O camisa 4 cobrou atenção para que o erro não volte a se repetir neste sábado (15), contra o Goiás no Allianz Parque.

- Vai ser outro jogo difícil. No Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, sendo em casa ou fora, os adversários vêm sempre bem postado e não pode dar vacilo, perder o foco em nenhum momento. O gol que tomamos foi uma desatenção total e não pode se repetir - disse Vitor Hugo após o empate.