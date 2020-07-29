Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vitor Hugo celebra antes de decisão: é quem mais jogou no Allianz no elenco

Zagueiro completou 73 partidas no estádio na vitória de domingo, contra o Água Santa, e se prepara para voltar para a arena nesta quarta, quando o Palmeiras encara o Santo André...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 12:29
Crédito: Vitor Hugo é quem mais atuou no Allianz Parque entre os jogadores do elenco (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Antes da decisão contra o Santo André, nesta quarta-feira, no jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista, Vitor Hugo comemora uma marca: é quem mais atuou no Allianz Parque dos jogadores que estão no elenco do Palmeiras. O zagueiro completou 73 partidas no estádio que receberá o importante compromisso desta noite.
- Uma marca importante para mim, eu sempre deixei claro o orgulho que tenho ao vestir a camisa do Palmeiras, e o quão feliz eu sou jogando neste clube. Espero que esses 73 jogos virem 150, 200 e por assim vai. Obrigado a torcida por todo carinho, e obrigado Palmeiras por confiar em mim - comentou o jogador.A 73ª partida do defensor na arena ocorreu no último domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa. O resultado classificou o Palmeiras como líder de sua chave e, por isso, ganhou a condição de ser mandante no jogo único desta quarta-feira. O foco do elenco é o título estadual.
- Feliz pela vitória e pela classificação, sabemos que temos muito a evoluir e vamos aproveitar a força do nosso elenco para que a gente possa conseguir os resultados que precisamos nesta reta final. Temos o objetivo bem definido e vamos com tudo em busca dele - comentou Vitor Hugo.
Em toda a história do Allianz Parque, inaugurado no final de 2014, somente dois jogadores atuaram mais vezes no local do que Vitor Hugo. O atacante Dudu, recentemente emprestado ao Al Duhail, do Qatar, que acumula 127 partida, e o goleiro Fernando Prass, hoje no Ceará, que atuou em 86 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados