Vitor Hugo celebra antes de decisão: é quem mais jogou no Allianz no elenco

Crédito: Vitor Hugo é quem mais atuou no Allianz Parque entre os jogadores do elenco (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Antes da decisão contra o Santo André, nesta quarta-feira, no jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista, Vitor Hugo comemora uma marca: é quem mais atuou no Allianz Parque dos jogadores que estão no elenco do Palmeiras. O zagueiro completou 73 partidas no estádio que receberá o importante compromisso desta noite.

- Uma marca importante para mim, eu sempre deixei claro o orgulho que tenho ao vestir a camisa do Palmeiras, e o quão feliz eu sou jogando neste clube. Espero que esses 73 jogos virem 150, 200 e por assim vai. Obrigado a torcida por todo carinho, e obrigado Palmeiras por confiar em mim - comentou o jogador.A 73ª partida do defensor na arena ocorreu no último domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa. O resultado classificou o Palmeiras como líder de sua chave e, por isso, ganhou a condição de ser mandante no jogo único desta quarta-feira. O foco do elenco é o título estadual.

- Feliz pela vitória e pela classificação, sabemos que temos muito a evoluir e vamos aproveitar a força do nosso elenco para que a gente possa conseguir os resultados que precisamos nesta reta final. Temos o objetivo bem definido e vamos com tudo em busca dele - comentou Vitor Hugo.