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futebol

Vitor Gabriel comenta 'raçudo' empate da Chapecoense com o Cruzeiro no Sub-20

Atacante não apenas exaltou o desempenho apesar da desvantagem numérica como previu novas dificuldades na próxima rodada do Brasileirão da categoria...
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Publicado em 

01 jul 2021 às 15:59

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:59

Crédito: Avante tem passagem pela base do Atlético-MG (Divulgação/Chapecoense
Com dois jogadores a menos, a Chapecoense conquistou um importante empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro pela segunda rodada do Brasileiro Sub-20. Titular da equipe, o atacante Vítor Gabriel comentou o resultado obtido no CT da Água Amarela e destacou o poder coletivo do time catarinense.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Mesmo com a grande desvantagem numérica pudemos fazer um bom jogo e conquistar um ponto importante. Nosso grupo mostrou que apesar das adversidades tem uma força coletiva muito forte e esperamos crescer dentro da competição - destacou.
Com o ponto conquistado diante da Raposa, a Chape já início sua preparação para a próxima rodada da competição que acontece no próximo domingo (4), contra o Botafogo, novamente no oeste de Santa Catarina, às 15h (de Brasília).
De acordo com Vítor, o mando de campo será importante no duelo diante do time carioca que já soma quatro pontos no Brasileirão da categoria:
- Temos que impor nosso ritmo dentro de casa para conquistar a vitória. Precisamos desses pontos e vamos trabalhar bastante para consegui-los.

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