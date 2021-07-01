Vitor Gabriel comenta 'raçudo' empate da Chapecoense com o Cruzeiro no Sub-20

Crédito: Avante tem passagem pela base do Atlético-MG (Divulgação/Chapecoense

Com dois jogadores a menos, a Chapecoense conquistou um importante empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro pela segunda rodada do Brasileiro Sub-20. Titular da equipe, o atacante Vítor Gabriel comentou o resultado obtido no CT da Água Amarela e destacou o poder coletivo do time catarinense.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Mesmo com a grande desvantagem numérica pudemos fazer um bom jogo e conquistar um ponto importante. Nosso grupo mostrou que apesar das adversidades tem uma força coletiva muito forte e esperamos crescer dentro da competição - destacou.

Com o ponto conquistado diante da Raposa, a Chape já início sua preparação para a próxima rodada da competição que acontece no próximo domingo (4), contra o Botafogo, novamente no oeste de Santa Catarina, às 15h (de Brasília).

De acordo com Vítor, o mando de campo será importante no duelo diante do time carioca que já soma quatro pontos no Brasileirão da categoria: