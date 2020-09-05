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futebol

Vitinho recebe homenagem pelos 100 jogos no Flamengo; veja os lances do atacante!

Atacante chegou ao Rubro-Negro em 2018 e já levantou seis troféus com o clube...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 17:08

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 17:08
Crédito: Reprodução Twitter
Antes da bola rolar no Maracanã para Flamengo e Fortaleza, pela oitava rodada do Brasileirão, o atacante Vitinho recebeu uma homenagem pela marca de 100 jogos com a camisa rubro-negra, atingida no dia 23 de agosto, no clássico com o Botafogo. No gramado, o camisa 11 recebeu o manto personalizado ddo presidente Rodolfo Landim, do VP Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel.
Contratado em julho de 2018, Vitinho soma, ao todo 101 partidas pelo Flamengo, 13 gols e seis títulos: Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e dois Cariocas (2019 e 2020).

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