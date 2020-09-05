Vitinho recebe homenagem pelos 100 jogos no Flamengo; veja os lances do atacante!

Antes da bola rolar no Maracanã para Flamengo e Fortaleza, pela oitava rodada do Brasileirão, o atacante Vitinho recebeu uma homenagem pela marca de 100 jogos com a camisa rubro-negra, atingida no dia 23 de agosto, no clássico com o Botafogo. No gramado, o camisa 11 recebeu o manto personalizado ddo presidente Rodolfo Landim, do VP Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel.