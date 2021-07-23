Vitinho iguala melhor marca de gols pelo Flamengo e já é um dos três mais efetivos do elenco; veja números

Marcado por oscilações, Vitinho tem apresentado ótimas credenciais desde a chegada de Renato Gaúcho e encorpado ótimos números no ano. Para se ter uma ideia da efetividade do camisa 11, ele é o terceiro jogador que precisa de menos minutos (99') para participar de gols no elenco do Flamengo na temporada. Só fica atrás dos centroavantes Gabigol (71') e Pedro (81').

Se somarmos as três partidas em que Portaluppi esteve à frente da equipe, Vitinho marcou três gols e deu uma assistência, ao longo de 45 minutos - totalizando a minutagem saindo do banco das partidas em questão: duas contra o Defensa y Justicia pela Libertadores e uma diante do Bahia.

Em 31 jogos, sendo 16 como titular, Vitinho soma nove gols e seis assistências nesta temporada. Além disso, de acordo com o site "Sofascore", são 56 passes decisivos e 53 chutes (20 em direção à meta). O alto índice de tentativa tem se refletido em bola na rede e, em breve, pode significar uma quebra de recorde pessoal.

Isso porque, com nove gols pelo Flamengo, Vitinho igualou a sua temporada mais artilheira pelo clube, que foi em 2019, quando também marcou nove vezes, só que precisou de 49 jogos. Agora, além de já ter uma média bem superior, vai em busca da ampliação da marca.

Já se o recorte for em relação à sua carreira, o foco é bater os 15 gols feitos em 2015, quando atuava pelo Internacional, cedido pelo CSKA Moscou, quando também precisou de 49 partidas.

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