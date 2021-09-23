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Vitinho iguala Arrascaeta e se torna o líder de assistências do Flamengo na temporada

Atacante tem 24 participações diretas em gols em 2021...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 09:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 09:15
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Jogador com mais partidas disputadas pelo Flamengo nesta temporada, Vitinho agora é também o líder de assistências do time. Nesta quarta-feira, no Maracanã, na vitória rubro-negra pro 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, o meia-atacante deu o seu 12º passe para gol em 2021, empatando com o uruguaio Arrascaeta.
Alvo de muitas críticas em seus primeiros anos na Gávea, o camisa 11 vem conseguindo dar a volta por cima este ano. Além das assistências, Vitinho já estufou as redes 12 vezes, o equivalente à soma dos dois anos anteriores - foram 3 gols em 2020 e 9 em 2019.
O bom desempenho tem lhe rendido também mais tempo em campo. De acordo com dados do site OGol, o jogador já soma 2030 minutos no gramado, seu recorde em uma temporada desde que chegou ao clube.
PRINCIPAIS GARÇONS DO FLAMENGO EM 2021
1º - Vitinho - 12 assistênciasArrascaeta - 12 assistências3º - Michael - 8 assistências4º - Bruno Henrique - 7 assistências5º - Gabigol - 6 assistênciasMatheuzinho - 6 assistênciasÉverton Ribeiro - 6 assistências
VITINHO EM 2021
45 jogos2030 minutos em campo12 gols12 assistências

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