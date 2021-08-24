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Vitinho é o representante do Flamengo na 'Seleção do Torcedor' da 17ª rodada do Brasileirão

Vitinho substituiu Arrascaeta no meio-campo contra o Ceará, marcou o gol que garantiu o empate ao Flamengo e entrou na lista da 'Seleção do Torcedor'...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 20:45
Crédito: CESAR OLMEDO / POOL / AFP
Nesta terça-feira, o perfil oficial do Campeonato Brasileiro divulgou que Vitinho entrou para a "Seleção do Torcedor" da 17ª rodada. Dessa forma, o jogador se tornou o único representante do Flamengo na lista. O meia-atacante entrou na lista depois de garantir o empate por 1 a 1 com o Ceará, no último domingo, no Castelão.
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeO bom desempenho de Vitinho nesse jogo, inclusive, lhe rendeu o prêmio "Craque do Brasileirão" feito pela TV Globo. O meia-atacante, que teve a missão de substituir Arrascaeta, além do gol marcado, contribuiu com dois desarmes, um duelo ganho pelo alto, quatro duelos ganhos pelo chão e 83,3% de passes certos, segundo o site "SofaScore". Em entrevista à emissora, o jogador admitiu que o time sofreu no primeiro tempo, mas valorizou o ponto conquistado.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
- Jogo muito difícil, não ajuda muito nosso estilo. Na maior parte do tempo tivemos o domínio e merecemos ganhar. Sofremos o gol no primeiro tempo mas continuamos a jogar no mesmo ritmo, achamos o gol - disse Vitinho, que ainda completou.
- Faltou um pouco de sorte para chegarmos à vitória, mas a gente sabe que um pontinho lá na frente conta muito. A gente sai de cabeça erguida. Não com o resultado que queríamos, mas por tudo o que a gente fez dentro de campo - declarou - concluiu.
Agora, o Flamengo volta as atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro Carioca enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 21h30, em partida válida pelo jogo de ida da fase quartas de final da competição. O duelo contará com transmissão em tempo real do LANCE!.

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