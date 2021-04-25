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Vitinho, do Flamengo, comemora título da Taça Guanabara: 'Todos os campeonatos são importantes'

Vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1 garantiu o título da Taça Guanabara para o Rubro-Negro Carioca...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 21:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 21:31
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
É campeão! Na noite deste sábado, o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou a Taça Guanabara. Depois do apito final, Vitinho, autor do gol da vitória, comemorou o resultado e destacou que a equipe queria a vitória para dar mais um título ao Rubro-Negro. Além disso, ele destacou a importância de entrar na história do clube.> De volta ao DM do Flamengo, Rodrigo Caio fala sobre recuperação- Todos os campeonatos são importantes, e esse (jogo) se tratava de título. Então, a gente buscou esta vitória para o Flamengo estar sempre sendo campeão, e para a gente estar cada vez mais na história.
O atacante do Flamengo também analisou a partida. De acordo com ele, o Rubro-Negro dominou a partida, mas não conseguiu ser tão efetivo no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, Vitinho destacou que a equipe teve mais controle do jogo.
- Foi um jogo difícil. A gente teve o controle do jogo, mas não conseguimos encaixar, no primeiro tempo, as jogadas para finalizar e também o último passe. Mesmo assim, conseguimos fazer o gol, porém tomamos outro logo em seguida de bola parada.
- No segundo tempo, a gente teve mais controle, conseguimos chegar mais em cima do adversário, e eu fui feliz de estar ali perto da área, o Matheus tocou a bola para mim e eu aproveitei a chance. A gente saiu vencedor e conquistamos mais uma taça.
O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, contra o Unión La Calera, do Chile, no Maracanã, às 19h15. A partida é válida pela segunda rodada da Libertadores, e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
- Todo jogo é sempre importante. Nós vamos ter um jogo difícil agora na Libertadores, então vir de vitória é sempre bom - finalizou.

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