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futebol

Vitinho, do Botafogo, sofre lesão multiligamentar no joelho e só retorna em 2023

Jogador se machucou no clássico contra o Fluminense, na última quinta-feira, passou por exame e passará por longo tempo de recuperação; Gabriel Tigrão também se lesiona...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 15:51
As notícias não são nada animadoras para Vitinho. O Botafogo informou na tarde desta segunda-feira que o camisa 21 sofreu uma lesão complexa mutiligamentar e dos meniscos lateral e medial do joelho direito. A previsão de retorno é apenas para 2023. + Pé na porta: em busca de melhores contratos, John Textor rompe com todos os patrocínios do Botafogo
O meio-campista sofreu a lesão contra o Fluminense, na última quinta-feira. O jogador "pisou em falso" e viu o joelho ir para um lado diferente do resto da perna. Imediatamente, jogadores do Tricolor e do Botafogo gritaram para o atendimento médico e ele foi substituído.
Haverá necessidade de cirurgia para reparo dos meniscos e ligamentos. Vitinho está com a perna direita completamente imobilizada e andando com o auxílio de muletas. Nas redes sociais, ele compartilhou uma mensagem sobre a lesão.
- Não entendemos muita coisa, mas nós confiamos naquele que é todo poderoso pra fazer infinitamente mais.. a dor é grande, mas a confiança é maior do que a dor. Ficarei um tempo fora dos gramados, mas voltarei mais forte - escreveu Vitinho.GABRIEL TIGRÃO FORA DOS GRAMADOSO Botafogo informou que Gabriel Tigrão também se lesionou. O atacante sofreu lesão lesão meniscal medial numa entorse no joelho esquerdo durante o treinamento.
O atacante, que atuou na Copinha e vinha treinando com o time principal nas últimas semanas, fará uma artroscopia para reparo do menisco.
Crédito: VitinhoemaçãopeloBotafogo(VitorSilva/BotafogoFR

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