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Vitinho avalia sua primeira temporada no profissional do Corinthians: 'Ano mais especial'

Jogador de 21 anos foi promovido ao elenco profissional no início deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 15:05

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 15:05

O meia-atacante Vitinho, de 21 anos, foi promovido para o elenco profissional do Corinthians no início do ano a pedido de Vagner Mancini. O jogador iniciou sua carreira nas categorias de base do clube, em 2005, e fez sua estreia no time profissional no duelo contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista. O jogador analisou a temporada como a mais especial.- Finalizamos mais uma temporada com sucesso. Sei que tivemos um ano de muitos desafios, dificuldades e apreensão mas olhando o lado positivo, certamente foi o ano mais especial da minha vida! Realizei meu sonho e fiz minha estreia no profissional do clube que é minha casa. Aprendi com ídolos do futebol que hoje como colegas de trabalho trocaram seus ensinamentos comigo e ainda marquei meu primeiro gol com a camisa do timão - escreveu o garoto em sua rede social.O primeiro gol de Vitinho como profissional foi na derrota para o Flamengo por 3 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro em 3 de agosto. Ao todo, a cria do Timão entrou em campo em 29 oportunidades e, em abril, teve seu contrato estendido até junho de 2024.
- Agora é hora de celebrar a vida e a saúde, descansar para que 2022 seja ainda melhor e eu possa seguir evoluindo na minha transição. Valeu, Timão! - completou Vitinho em sua postagem.
Crédito: VitinhodurantetreinodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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