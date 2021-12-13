Vitinho avalia sua primeira temporada no profissional do Corinthians: 'Ano mais especial'

O meia-atacante Vitinho, de 21 anos, foi promovido para o elenco profissional do Corinthians no início do ano a pedido de Vagner Mancini. O jogador iniciou sua carreira nas categorias de base do clube, em 2005, e fez sua estreia no time profissional no duelo contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista. O jogador analisou a temporada como a mais especial.- Finalizamos mais uma temporada com sucesso. Sei que tivemos um ano de muitos desafios, dificuldades e apreensão mas olhando o lado positivo, certamente foi o ano mais especial da minha vida! Realizei meu sonho e fiz minha estreia no profissional do clube que é minha casa. Aprendi com ídolos do futebol que hoje como colegas de trabalho trocaram seus ensinamentos comigo e ainda marquei meu primeiro gol com a camisa do timão - escreveu o garoto em sua rede social.O primeiro gol de Vitinho como profissional foi na derrota para o Flamengo por 3 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro em 3 de agosto. Ao todo, a cria do Timão entrou em campo em 29 oportunidades e, em abril, teve seu contrato estendido até junho de 2024.