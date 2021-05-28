Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vital relata primeiras impressões sobre Sylvinho no Corinthians e vê diferenças para Mancini: 'Elétrico'
futebol

Vital relata primeiras impressões sobre Sylvinho no Corinthians e vê diferenças para Mancini: 'Elétrico'

Uma das principais peças do Timão na temporada, meia pôde notar a postura "pilhada" do novo treinador e o comparou com o antecessor desde questões táticas a cobranças...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 14:33
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A grande novidade do Corinthians para o início da disputa do Campeonato Brasileiro é, sem dúvidas, a estreia do técnico Sylvinho. Sem reforços, o clube terá um novo comandante na beira do campo e não à toa é o tema dos debates corintianos. Não foi diferente na entrevista coletiva de Mateus Vital, nesta sexta-feira, em que foram dadas as primeiras impressões sobre o comandante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Brasileirão: veja datas, onde assistir e estádios dos primeiros jogos do Timão
Em conversa virtual com os jornalistas nesta tarde, o meia relatou o que já havia sido avisado anteriormente sobre o "elétrico" Sylvinho no dia a dia. E com essa postura ativa é que ele acredita em um bom trabalho logo de cara.
- É um cara muito elétrico, o pessoal já tinha falado pra se preparar porque ele é enérgico. Mas tá sendo bom esse primeiro contato com o Sylvinho, cara trabalhador, está tentando passar a sua metodologia de trabalho o mais rápido possível, que a gente já tem um jogo importante domingo pra que possa fazer iniciar um bom trabalho no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, respectivamente - comentou.A novidade foi tamanha que Vital não precisou nem de três dias de trabalho com Sylvinho para perceber diferenças entre ele e o antigo treinador Vagner Mancini. E elas vão desde as questões táticas, quanto no trato diário.
- Cada um tema sua metodologia de trabalho, ele é um cara, no meu ponto de vista, bem diferente do Mancini até nas questões táticas, formatação da equipe, o que cobra no dia a dia, tem cobrado bastante até nos treinamentos, domínio, passe bom, pra que a gente possa ter posse de bola, acelerar o mais o jogo - analisou o meia antes de detalhar as diferenças:
- Particularmente, o que tem mudado diariamente é que o Sylvinho gosta de mais posse de bola, acelerada, não dizendo que não fazíamos isso antes, mas ele tem cobrado pra gente perder pressionar, quando tiver marcando no campo ofensivo e perder a bola tentar recuperar para atacar novamente, ele tem cobrado muito a gente e creio que o mais rápido possível a nossa equipe vai ganhar a nossa cara - completou.
A estreia do Corinthians de Sylvinho acontece neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, contra o Atlético-GO, pela primeira rodada do Brasileirão-2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados