Vital relata primeiras impressões sobre Sylvinho no Corinthians e vê diferenças para Mancini: 'Elétrico'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A grande novidade do Corinthians para o início da disputa do Campeonato Brasileiro é, sem dúvidas, a estreia do técnico Sylvinho. Sem reforços, o clube terá um novo comandante na beira do campo e não à toa é o tema dos debates corintianos. Não foi diferente na entrevista coletiva de Mateus Vital, nesta sexta-feira, em que foram dadas as primeiras impressões sobre o comandante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em conversa virtual com os jornalistas nesta tarde, o meia relatou o que já havia sido avisado anteriormente sobre o "elétrico" Sylvinho no dia a dia. E com essa postura ativa é que ele acredita em um bom trabalho logo de cara.

- É um cara muito elétrico, o pessoal já tinha falado pra se preparar porque ele é enérgico. Mas tá sendo bom esse primeiro contato com o Sylvinho, cara trabalhador, está tentando passar a sua metodologia de trabalho o mais rápido possível, que a gente já tem um jogo importante domingo pra que possa fazer iniciar um bom trabalho no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, respectivamente - comentou.A novidade foi tamanha que Vital não precisou nem de três dias de trabalho com Sylvinho para perceber diferenças entre ele e o antigo treinador Vagner Mancini. E elas vão desde as questões táticas, quanto no trato diário.

- Cada um tema sua metodologia de trabalho, ele é um cara, no meu ponto de vista, bem diferente do Mancini até nas questões táticas, formatação da equipe, o que cobra no dia a dia, tem cobrado bastante até nos treinamentos, domínio, passe bom, pra que a gente possa ter posse de bola, acelerar o mais o jogo - analisou o meia antes de detalhar as diferenças:

- Particularmente, o que tem mudado diariamente é que o Sylvinho gosta de mais posse de bola, acelerada, não dizendo que não fazíamos isso antes, mas ele tem cobrado pra gente perder pressionar, quando tiver marcando no campo ofensivo e perder a bola tentar recuperar para atacar novamente, ele tem cobrado muito a gente e creio que o mais rápido possível a nossa equipe vai ganhar a nossa cara - completou.