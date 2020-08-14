Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vital elogia Otero, comenta sobre maratona de jogos e valoriza elenco

Meia-atacante concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava. Jogador comentou sobre possível reforço e a sequência de jogos da equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2020 às 15:32

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 15:32

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O meia Mateus Vital concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava. Um dos assuntos comentados pelo jogador foi a possível chegada do meia Otero, venezuelano que está no Atlético-MG e que interessa a diretoria corintiana.
– Esse é um assunto da diretoria, não posso nem falar de um jogador que não está aqui. Mas o que posso falar do que vi, é que é um grande jogador, muito qualificado, técnico, que tem uma bola parada como poucos. Se vier, será bem-vindo, mas é um assunto que prefiro deixar com a diretoria. Só digo que é um grande jogador - afirmou.
Com a parada por conta da pandemia do novo coronavírus, o Corinthians vive uma maratona de jogos. Para o camisa 22, o Timão tem um elenco forte para aguentar a sequência de partidas e garantir bons resultados.
- A gente sabe que o Brasileiro é um campeonato bem longo, e o calendário do futebol brasileiro está apertado, isso requer que a equipe esteja com o elenco forte. A gente confia bastante no nosso elenco. Aqueles que não estão jogando vão entrar e mostrar serviço, também tem lesão, algo inevitável. Todos têm que ter na cabeça de que a oportunidade vai aparecer e, quando aparecer, tem que mostrar para que nosso grupo esteja cada vez mais forte – disse Vital.
Para o jogo contra o Grêmio, o Corinthians conta com a lei do ex. Luan, meia-atacante, jogará pela primeira vez contra o Tricolor, seu ex-clube. Vital espera que o companheiro possa render bons frutos na equipe alvinegra.
- Não conversei com ele sobre isso não (reencontro contra o Grêmio), mas creio que a cabeça dele esteja boa, tranquila. Ele vai enfrentar um time no qual foi muito feliz, mas creio que hoje a cabeça dele esteja toda focada no Corinthians. Tenho certeza que ele vai ajudar muito a gente ainda - finalizou.
Com Vital de titular, o Corinthians enfrenta o Grêmio, neste sábado (15), às 19h, na Arena do Grêmio. O Timão busca a primeira vitória co Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados