Vital elogia Otero, comenta sobre maratona de jogos e valoriza elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O meia Mateus Vital concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava. Um dos assuntos comentados pelo jogador foi a possível chegada do meia Otero, venezuelano que está no Atlético-MG e que interessa a diretoria corintiana.

– Esse é um assunto da diretoria, não posso nem falar de um jogador que não está aqui. Mas o que posso falar do que vi, é que é um grande jogador, muito qualificado, técnico, que tem uma bola parada como poucos. Se vier, será bem-vindo, mas é um assunto que prefiro deixar com a diretoria. Só digo que é um grande jogador - afirmou.

Com a parada por conta da pandemia do novo coronavírus, o Corinthians vive uma maratona de jogos. Para o camisa 22, o Timão tem um elenco forte para aguentar a sequência de partidas e garantir bons resultados.

- A gente sabe que o Brasileiro é um campeonato bem longo, e o calendário do futebol brasileiro está apertado, isso requer que a equipe esteja com o elenco forte. A gente confia bastante no nosso elenco. Aqueles que não estão jogando vão entrar e mostrar serviço, também tem lesão, algo inevitável. Todos têm que ter na cabeça de que a oportunidade vai aparecer e, quando aparecer, tem que mostrar para que nosso grupo esteja cada vez mais forte – disse Vital.

Para o jogo contra o Grêmio, o Corinthians conta com a lei do ex. Luan, meia-atacante, jogará pela primeira vez contra o Tricolor, seu ex-clube. Vital espera que o companheiro possa render bons frutos na equipe alvinegra.

- Não conversei com ele sobre isso não (reencontro contra o Grêmio), mas creio que a cabeça dele esteja boa, tranquila. Ele vai enfrentar um time no qual foi muito feliz, mas creio que hoje a cabeça dele esteja toda focada no Corinthians. Tenho certeza que ele vai ajudar muito a gente ainda - finalizou.