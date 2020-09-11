Visitante? Palmeiras se sente em casa quando joga em Itaquera

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Independentemente do nome do estádio, o Palmeiras vai bem quando joga na Arena Corinthians ou Neo Química Arena. A primeira vez em que foi ao estádio rebatizado, o Verdão venceu o rival por 2 a 0, com gols de Luiz Adriano e Gabirel Veron, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.O Alviverde chegou ao quarto triunfo em 13 partidas na casa rival. Nenhum outro clube venceu tantas vezes em Itaquera como o Palmeiras. Além disso, são 12 gols marcados e a equipe adversária que mais balançou as redes alvinegras.

Vale lembrar que dos três empates ainda como Arena Corinthians, um deles teve sabor de vitória, afinal classificou o time então comandado por Oswaldo de Oliveira para a final do Campeonato Paulista de 2015.Um mês depois do título estadual contra o maior rival, o Palmeiras findou um jejum de seis partidas seguidas sem vencer o Corinthians. A conquista veio nos pênaltis, após dois empates.