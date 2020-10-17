Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Visitante indigesto! Flamengo carrega retrospecto animador pelo topo do Brasileirão
futebol

Visitante indigesto! Flamengo carrega retrospecto animador pelo topo do Brasileirão

Fla possui o melhor aproveitamento atuando fora de casa. Até aqui, são cinco vitórias em oito jogos disputados... O próximo será neste cenário: contra o Corinthians, no domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 06:50

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 06:50

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo segue a sua maratona de jogos em outubro e, neste domingo, a partir das 16h, visita o Corinthians pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será mais uma chance para a equipe de Domènec Torrent dormir na liderança, o que era esperado na última quinta, quando o empate com o Red Bull Bragantino impediu a ultrapassagem sobre Internacional e o líder, Atlético-MG. E o Rubro-Negro chega em São Paulo para o confronto deste fim de semana escorado a um retrospecto animador no Brasileirão: o de melhor visitante na competição, com 67% aproveitamento. Em oito jogos fora de casa, até aqui, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas (veja os placares abaixo).
O último revés como visitante ocorreu contra o Ceará, antes da ida ao Equador (que culminou no surto de Covid-19). De lá para cá, o time de Domènec Torrent, mesmo diante de contratempos (incluindo lesões, convocações e sequência dura de jogos), empilhou resultados positivos e está na cola da liderança.
A BRIGA PELO TOPO
Caso mantenha o bom retrospecto fora de casa e vença o Corinthians, o Flamengo, hoje com 31 pontos e na terceira colocação, jogará a pressão para os rivais pois assumirá a primeira posição, ainda que provisoriamente.
Isso porque, o Internacional, com a mesma pontuação e na vice-liderança, entra em campo duas horas mais tarde (recebe o Vasco), e o Atlético (que tem um jogo a menos, diga-se, e está com 33 pontos) só terá a oportunidade de defender o topo na segunda-feira, quando visita o Bahia.
Para este domingo, Dome ainda não poderá contar com três dos jogadores que defenderam suas respectivas seleções nas Eliminatórias: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta. Os dois primeiros, de acordo com o Fla, serão preparados para os jogos da próxima semana: contra Junior Barranquilla, pela Libertadores e no dia 21, e Internacional, no dia 25, pelo Brasileirão.
Quanto a Everton ainda há uma incógnita. O fato é que Domènec Torrent seguirá com baixas consideráveis para manter o Flamengo na briga pela liderança. A ver se o time a ir a campo seguirá como visitante indigesto, agora num estádio onde, nos últimos três jogos, venceu dois e empatou um (os trunfos foram pelo Brasileiro de 2018 e Copa do Brasil do ano passado).
JOGOS DO FLA COMO VISITANTE NO BRASILEIRO-2020
- Atlético-GO 3x0 Flamengo (2ª rodada)- Coritiba 0x1 Flamengo (3ª rodada)- Santos 0x1 Flamengo (6ª rodada)- Bahia 3x5 Flamengo (7ª rodada)- Fluminense 0x2 Flamengo (9ª rodada)- Ceará 2x0 Flamengo (10ª rodada)- Palmeiras 1x1 Flamengo (12ª rodada)- Vasco 1x2 Flamengo (15ª rodada)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados