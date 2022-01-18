Visando o Mundial, Palmeiras intensifica treinos de faltas e pênaltis

Já com o Mundial de Clubes à vista e uma eventual necessidade de desempatar os jogos, o técnico Abel Ferreira intensificou o treino de faltas e pênaltis no Palmeiras na tarde desta terça-feira (18), na Academia de Futebol.Após ter trabalhado balanços e finalizações pela manhã, o Verdão, dando sequência à pré-temporada, aperfeiçoou as bolas paradas e cobranças de pênaltis.

Depois de almoçarem e descansarem para a atividade vespertina, os jogadores foram divididos em dois grupos, um em cada área. Foram aprimorados movimentações e posicionamentos tanto defensivos quanto ofensivos após escanteios e faltas laterais.

O auxiliar Carlos Martinho auxiliou as ações dos zagueiros (inclusive com lances simulando rebotes), enquanto Vitor Castanheira ensaiou jogadas ofensivas específicas. Na parte final, o elenco aprimorou ainda cobranças de pênaltis.

Nesta quarta-feira (19), às 9h30 (de Brasília), haverá um jogo-treino com duas equipes formadas pelos atletas do elenco palmeirense.

Até o momento, o Verdão já realizou quatro jogos-treino: 2 a 2 com o Pouso Alegre-MG, derrota para a Portuguesa por 2 a 1 e vitórias por 2 a 1 sobre Juventus-SP e Primavera-SP.

A estreia oficial em 2022 será neste domingo (23), contra o Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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