Visando o Mundial de Clubes, Dudu aposta em permanência de Abel Ferreira no Palmeiras

Após conquistar a sonhada Libertadores pelo Palmeiras, o atacante Dudu aposta na permanência do treinador Abel Ferreira na equipe. De férias, o ídolo palmeirense concedeu entrevista ao ‘ge’ nesta quarta-feira (1).

Dudu conta que os jogadores pediram para a esposa de Abel se mudar para o Brasil com as filhas do casal, para que o técnico português possa ficar mais perto da família.– Encontramos a esposa dele num churrasco que ele fez, enchemos ela para vir para o Brasil. A gente espera que o que ele decidir seja a melhor escolha, mas tenho certeza de que vai continuar, não vai abandonar desse jeito, porque a gente tem uma competição importante. Tenho certeza de que ele vai permanecer com a gente – disse o camisa 4+3.

Depois de conquistar seu segundo título consecutivo da Libertadores, no último sábado (27), Abel deixou o futuro em aberto, confessando estar em seu limite no que diz respeito à saúde mental e à saudade da família. O treinador tem contrato com o Verdão até o fim de 2022 e Leila Pereira, que assume a presidência do clube no dia 15 de dezembro, deseja a renovação.Na comemoração do título, logo após a vitória contra o Flamengo Dudu se emocionou com o objetivo alcançado e foi abraçado por Abel.

– Foi um desabafo. O que a gente sonhou a gente conseguiu. Por tudo que passamos no clube desde 2015, tive esse período no Catar e sabia que ia voltar para o clube com a possibilidade de conquistar a Libertadores. Era um caminho muito difícil, Abel fala que viemos pelo caminho mais difícil, contra São Paulo e Atlético-MG. Ali era um desabafo de felicidade, alegria, de ter conquistado esse título. Era um dos meus maiores sonhos, do clube e de todos os jogadores do Palmeiras.

De férias assim como os demais titulares e outros principais jogadores, Dudu se reapresentará na Academia de Futebol no dia 5 de janeiro, para dar início aos preparativos para o Mundial de Clubes, marcado para a primeira metade de fevereiro.