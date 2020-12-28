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Visando o Fla-Flu, time do Flamengo se reapresenta no Ninho; confira a programação na semana do Réveillon

Elenco se reapresenta nesta segunda-feira, no CT, após empate com o Fortaleza...
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Publicado em 

28 dez 2020 às 10:42

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 10:42

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após o frustrante empate com o Fortaleza, no Castelão no último sábado, o elenco do Flamengo volta a trabalhar nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, já visando o clássico com o Fluminense, que será a primeira partida da equipe em 2021, em 6 de janeiro. Entre retornos e suspensos, a tendência é de que o técnico Rogério Ceni promova novas mudanças nos 11 iniciais para o Fla-Flu.
Por um lado, Filipe Luís e Gabriel Barbosa devem retornar ao time titular após cumprirem suspensões. Diego Alves, que ficou fora da partida de sábado por conta de um desconforto muscular, será reavaliado durante este período, assim como Michael, que, com dores no joelho direito, não treinou na sexta.Por outro lado, o atacante Vitinho recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e cumprirá suspensão automática no Fla-Flu do dia 6 de janeiro.
Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, momentaneamente, é o terceiro colocado. O Galo tem o mesmo número de pontos e o líder São Paulo, com a vitória sobre o Fluminense, chegou aos 56.
Depois da reapresentação nesta segunda-feira, o elenco do Flamengo tem folgas programadas para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro - e sexta-feira e sábado, respectivamente. A pausa para o Réveillon acontecerá em meio à preparação para o Fla-Flu, com treino agendado no dia 2 no Ninho do Urubu.

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