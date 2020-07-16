Visando o Brasileiro, Fluminense retornará aos treinos segunda-feira

Crédito: Odair Hellmann durante treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho (Fotos: Lucas Merçon/FFC

Depois de disputar seis jogos em 17 dias, o Fluminense, enfim, terá um período de descanso. Após as finais do Campeonato Carioca, os jogadores folgam e voltam a treinar na segunda-feira, 20 de julho, no CT Carlos Castilho. Essa data é um dia após o clube completar um mês da retomada das atividades presenciais.

Assim, a equipe treinada por Odair Hellmann iniciará a preparação visando o início do Campeonato Brasileiro. O Fluminense estreia no final de semana do dia 8 e 9 de agosto, contra o Grêmio, fora de casa.