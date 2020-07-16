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futebol

Visando o Brasileiro, Fluminense retornará aos treinos segunda-feira

Jogadores fizeram seis jogos em 17 dias e agora descansam antes de iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 18:29

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:29

Crédito: Odair Hellmann durante treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho (Fotos: Lucas Merçon/FFC
Depois de disputar seis jogos em 17 dias, o Fluminense, enfim, terá um período de descanso. Após as finais do Campeonato Carioca, os jogadores folgam e voltam a treinar na segunda-feira, 20 de julho, no CT Carlos Castilho. Essa data é um dia após o clube completar um mês da retomada das atividades presenciais.
Assim, a equipe treinada por Odair Hellmann iniciará a preparação visando o início do Campeonato Brasileiro. O Fluminense estreia no final de semana do dia 8 e 9 de agosto, contra o Grêmio, fora de casa.
O Flu buscará a primeira vitória após o retorno do futebol. Até aqui foram, três empates e três derrotas.

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