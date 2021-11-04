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Visando as finais da Libertadores e Sul-Americana, Conmebol promove campanha contra a violência

Em novembro, Montevidéu será palco das decisões brasileiras da Libertadores e Copa Sul-Americana, entre Palmeiras e Flamengo e Athletico e Red Bull Bragantino, respectivamente...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 19:48

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 19:48

Crédito: Divulgação/Conmebol
Entre 20 e 27 de novembro, Montevidéu será palco das decisões brasileiras da Copa Libertadores e Sul-Americana - entre Palmeiras e Flamengo e Athletico e Red Bull Bragantino, respectivamente. A Conmebol, ciente dos riscos envolvendo as torcidas, está tomando uma série de medidas preventivas e, nesta quinta, lançou a campanha contra a violência dentro e fora dos estádios.- Que as Finais Únicas sejam uma festa para todos. Vamos curtir com muita emoção e sem violência este maravilhoso esporte. Vamos exaltar o futebol! NÃO à violência! - publicou a Conmebol nos perfis oficiais da entidade.
A Conmebol destaca que "o futebol deve sempre transmitir os valores do fair play, da camaradagem e do espírito de superação, onde quer que haja uma bola rolando." Portanto está promovendo uma campanha para erradicar a violência dentro e fora dos estádios e entre os torcedores de equipes rivais.
Uma das ações da campanha consiste na exibição de imagens fotográficas nas quais o troféu CONMEBOL Libertadores é obscurecido por um ato de violência, impedindo que os fãs desfrutem da grande celebração das finais.

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