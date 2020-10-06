Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Visando aproximar ídolos do Santos, Rollo convida Clodoaldo para viagem ao Rio de Janeiro
futebol

Visando aproximar ídolos do Santos, Rollo convida Clodoaldo para viagem ao Rio de Janeiro

Coordenador Técnico de Desempenho do Peixe, o ex-goleiro Edinho também foi convidado para reunião na CBF...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 05:30

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 05:30

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/ Santos FC
O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, convidou o ex-meia e ídolo do Peixe, Clodoaldo Tavares Santana, para acompanhá-lo na viagem ao Rio de Janeiro, nesta terça-feira (06), onde irá à sede da CBF reclamar da atuação da arbitragem de vídeo contra o clube.
O ex-goleiro Edinho, que atualmente exerce a função de coordenador técnico de desenvolvimento, também foi chamado para somar com o atual mandatário santista.
A ideia faz parte de um desejo do próprio Rollo de aproximar ídolos e atletas com identificação do clube. Inclusive, Orlando já afirmou internamente que gostaria muito de ver ex-atletas do Peixe atuando de forma direta nas categorias de base da equipe. VAR X SANTOS
As reclamações do Peixe em relação ao árbitro de vídeo vêm desde a “gestão de transição”. Dias antes de ser afastado, o presidente José Carlos Peres, acompanhado do gestor Matheus Rodrigues e do analista de desempenho Bebeto Sauthier, foram à capital carioca cobrar as sequentes vezes que o VAR foi contra o Alvinegro.
E a insatisfação continua sob a “Era Rollo”. Mesmo com a vitória por 3 a 2 contra o Goiás, neste domingo (04), pela 14ª rodada do Brasileirão, no estádio da Serrinha, em Goiânia, os santistas reclamam muito do vídeo, principalmente da interferência da câmera lenta na expulsão de Arthur Gomes por agressão ainda no primeiro tempo, após abrir o braço involuntariamente contra o rosto do defensor adversário. O presidente em exercício esteve presente com a delegação na partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados