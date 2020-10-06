Visando aproximar ídolos do Santos, Rollo convida Clodoaldo para viagem ao Rio de Janeiro

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/ Santos FC

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, convidou o ex-meia e ídolo do Peixe, Clodoaldo Tavares Santana, para acompanhá-lo na viagem ao Rio de Janeiro, nesta terça-feira (06), onde irá à sede da CBF reclamar da atuação da arbitragem de vídeo contra o clube.

O ex-goleiro Edinho, que atualmente exerce a função de coordenador técnico de desenvolvimento, também foi chamado para somar com o atual mandatário santista.

A ideia faz parte de um desejo do próprio Rollo de aproximar ídolos e atletas com identificação do clube. Inclusive, Orlando já afirmou internamente que gostaria muito de ver ex-atletas do Peixe atuando de forma direta nas categorias de base da equipe. VAR X SANTOS

As reclamações do Peixe em relação ao árbitro de vídeo vêm desde a “gestão de transição”. Dias antes de ser afastado, o presidente José Carlos Peres, acompanhado do gestor Matheus Rodrigues e do analista de desempenho Bebeto Sauthier, foram à capital carioca cobrar as sequentes vezes que o VAR foi contra o Alvinegro.