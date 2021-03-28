Visando ambientação profissional, sub-17 do Palmeiras duela contra time da Série A2 do Paulistão

Crédito: Divulgação/ EC São Bernardo

Na manhã deste sábado (27), a equipe sub-17 do Palmeiras disputou um jogo-treino diante do elenco profissional do EC São Bernardo, clube que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista. O jogo foi realizado no CT Academia II, em Guarulhos. Segundo o apurado pela equipe do NOSSO PALESTRA, inicialmente a equipe sub-20 do Verdão entraria em campo, entretanto a diretoria mudou o cronograma pouco antes do jogo.O confronto terminou com vitória do Cachorrão do ABC por 4 a 2. Os autores dos dois tentos marcados pelo Verdão não foram divulgados, no entanto, saíram em lances de bola parada. Um de pênalti e outro em cobrança de falta.

Com a finalidade de testar o elenco para a temporada 2021 e principalmente ambientar os atletas aos desafios profissionais, o jogo fez parte de uma série de partidas com caráter preparatório que equipe sub-17 do Palmeiras busca realizar ao longo da paralisação do futebol no estado de São Paulo.