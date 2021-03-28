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Visando ambientação profissional, sub-17 do Palmeiras duela contra time da Série A2 do Paulistão

Os comandados de Artur Itiro foram derrotados pelo EC São Bernardo em jogo-treino na Academia de Futebol II, em Guarulhos...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 09:30
Crédito: Divulgação/ EC São Bernardo
Na manhã deste sábado (27), a equipe sub-17 do Palmeiras disputou um jogo-treino diante do elenco profissional do EC São Bernardo, clube que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista. O jogo foi realizado no CT Academia II, em Guarulhos. Segundo o apurado pela equipe do NOSSO PALESTRA, inicialmente a equipe sub-20 do Verdão entraria em campo, entretanto a diretoria mudou o cronograma pouco antes do jogo.O confronto terminou com vitória do Cachorrão do ABC por 4 a 2. Os autores dos dois tentos marcados pelo Verdão não foram divulgados, no entanto, saíram em lances de bola parada. Um de pênalti e outro em cobrança de falta.
Com a finalidade de testar o elenco para a temporada 2021 e principalmente ambientar os atletas aos desafios profissionais, o jogo fez parte de uma série de partidas com caráter preparatório que equipe sub-17 do Palmeiras busca realizar ao longo da paralisação do futebol no estado de São Paulo.
Enquanto isso, a agremiação do ABC Paulista atua para manter o ritmo enquanto os jogos do Campeonato Paulista Série A2 seguem suspensos. Depois de quatro rodadas, o clube atualmente é o lanterna do torneio, com nenhum ponto ganho.Vale lembrar que a temporada 2021 do Palmeiras sub-17 estava com início programado para 23 de março, com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Já a Copa do Brasil teria início neste domingo (28). No entanto, devido o quadro de piora da pandemia do novo coronavírus no Brasil, a CBF adiou as competições, que devem ser retornadas em abril.

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