Virou casamento: bom desempenho justifica confiança e novo contrato de Chay com o Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Em poucos meses, o impacto foi praticamente imediato. Chay foi anunciado como jogador do Botafogo no fim de maio, após se destacar pela Portuguesa no Campeonato Carioca. Três meses depois, o Alvinegro se entendeu com a Lusa para a compra do jogador e o meio-campista assinou um novo vínculo, válido até 2024.

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Neste período, o camisa 14, que chegou sob certa desconfiança da torcida, deixou para trás qualquer tipo de dúvida sobre como poderia contribuir com o Botafogo. Ele é o artilheiro do Alvinegro na temporada com oito gols - todos, obviamente, marcados na Série B do Brasileirão - e tem três assistências.

O Botafogo adquiriu 50% dos direitos econômicos do meia - a outra metade continua com a Lusa. O investimento em um jogador já com 30 anos de idade se justifica pela identificação criada com a torcida - ele ganhou até música - e à rápida adaptação dentro de campo.Chay é uma das referências técnicas do time. Não apenas dentro de campo, mas a postura de Chay fora das quatro linhas também é elogiada internamente, seja pela vontade apresentada nos treinamentos e por sempre citar o Botafogo com carinho em entrevistas que concede.

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