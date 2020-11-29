Vinte vezes Cano: recorde quando e contra quem foram os gols do centroavante do Vasco no ano

Após o fim do jejum de quase dois meses, a vida voltou ao normal para Germán Cano. O autor de metade dos gols vascaínos na temporada está novamente em sua rotina de comemorações dos gols que faz com a camisa do Vasco. Mas você lembra quando e contra quem foram os 20 tentos do centroavante argentino? Relembramos após o destaque de Alexandre Grasseli, auxiliar-técnico que tem estado à beira do campo enquanto Ricardo Sá Pinto, com Covid-19, está afastado.placeholder- O Cano tem sido um jogador muito significativo para a equipe, principalmente no terço final - valorizou, depois do empate com o Defensa y Justicia (ARG), na última quinta-feira.
Confira quando e contra quem foram os gols marcados por Cano pelo Vasco:1º - Boavista 0 x 1 Vasco - 25/1 - Campeonato Carioca2º - Vasco 1 x 0 Oriente Petrolero (BOL) - 5/2 - Copa Sul-Americana3º - Portuguesa 2 x 3 Vasco - 9/2 - Campeonato Carioca4º - Altos 1 x 1 Vasco - 12/2 - Copa do Brasil5º - Vasco 1 x 0 ABC - 5/3 - Copa do Brasil6º, 7º e 8º - Vasco 3 x 1 Macaé - 28/6 - Campeonato Carioca9º - Vasco 1 x 0 Madureira - 2/7 - Campeonato Carioca10º e 11º - Vasco 2 x 1 São Paulo - 16/8 - Campeonato Brasileiro12º - Ceará 0 x 3 Vasco - 20/8 - Campeonato Brasileiro13º - Santos 2 x 2 Vasco - 2/9 - Campeonato Brasileiro14º - Vasco 1 x 0 Athletico-PR - 6/9 - Campeonato Brasileiro15º - Vasco 1 x 2 Atlético-GO - 10/9 - Campeonato Brasileiro16º - Botafogo 2 x 3 Vasco - 13/9 - Campeonato Brasileiro17º e 18º - Sport 0 x 2 Vasco - 14/11 - Campeonato Brasileiro19º - São Paulo 1 x 1 Vasco - 22/11 - Campeonato Brasileiro20º - Defensa y Justicia 1 x 1 Vasco - 26/11 - Copa Sul-Americana
