Vinícius Tanque comemora acesso à segundona da Espanha no Cartagena

Crédito: Cartagena FC / Divulgação

Contratado em definitivo pelo Cartagena (ESP) durante a pausa do futebol, o atacante Vinícius Tanque, ex- Botafogo, esteve em campo, no último domingo, na partida que valeu o acesso à equipe do sudeste da Espanha à segunda divisão do país. Após um dramático empate sem gols com o Atletico Baleares, a vaga pelo acesso direto precisou ser decidida nos pênaltis.

– O jogo foi bastante disputado e com poucas chances de gol. Conseguimos controlar bem a partida e sofremos poucos sustos. Disputa de pênaltis é sempre complicado. Eu já tinha sido substituído no início da prorrogação e tive que torcer de fora pela nossa vitória. Foi um alívio muito grande e uma alegria imensa poder levar o clube de volta para a Segunda Divisão após oito anos de espera.

Após disputar uma partida pelo Botafogo no Campeonato Carioca, Tanque se transferiu, por empréstimo, ao Cartagena, da Terceira Divisão do futebol espanhol. Com dois gols nos quatro primeiros jogos, Vinícius viu a competição ser paralisada em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus, no dia 8 de março, mas teve o empenho reconhecido com a assinatura de um contrato por dois anos. O jogador garante ter tido uma rápida adaptação ao novo clube e ao país.