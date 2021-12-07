Vinicius Silvestre lamenta saída de Jailson e fala sobre futuro: ‘Buscar meu espaço’

Pela penúltima rodada do Brasileirão, Athletico e Palmeiras empataram por 0 a 0 na noite desta segunda-feira (6). Destaque do jogo, o goleiro Vinicius Silvestre voltou a brilhar com boas defesas e segurando o importante resultado conquistado pelos jovens do sub-20 do Verdão.

Questionado sobre a saída de Jailson do Verdão, Vinícius rasgou elogio ao ex-companheiro e fez questão de agradecer o aprendizado oferecido pelo experiente goleiro:– Primeiramente, gostaria de agradecer o Jailson por tudo o que fez e acrescentou na minha vida. Um irmão que eu tenho e que vou levar para a vida toda – afirmou o jogador.

Vinicius Silvestre reforçou que, apesar da forte concorrência, vai lutar por espaço na próxima temporada:

– Eu procuro manter os pés no chão. A gente procura trabalhar. Não tem essa de posição, o Weverton é fora de série. Cabe a mim trabalhar e buscar meu espaço – completou.

Na última rodada, o Maior Campeão Nacional encara o Ceará, na próxima quinta-feira (9), às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo.