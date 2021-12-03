Vinicius Silvestre celebra vitória contra Cuiabá: ‘Palmeiras é minha casa’

O goleiro Vinicius Silvestre, formado nas categorias de base do Palmeiras, foi um dos destaques da equipe recheada de Crias da Academia que venceu o Cuiabá, na última terça-feira (30). No clube desde os 13 anos, o arqueiro celebrou o resultado positivo pelo Verdão.

– É sempre uma grande honra e felicidade estar dentro de campo com meus companheiros e vestir essa linda camisa do Palmeiras. Foi uma vitória importante para continuarmos nessa boa fase, acredito que o grupo se comportou muito bem e fico feliz que conseguimos sair com os três pontos.Além disso, o atleta falou sobre a emoção de viver momentos importantes da história do Alviverde, evidenciando o carinho que tem pelo Maior Campeão Nacional.

– É uma enorme felicidade poder viver esses grandes momentos com meus companheiros. Estou no clube desde os meus 13 anos e até hoje só tenho coisas boas para falar. O Palmeiras é a minha casa e sou muito grato de poder fazer parte dessa linda história.

Vinicius Silvestre é um dos muitos nomes formados na Academia de Goleiros do Palmeiras. O jogador está no clube desde quando era uma criança e, atualmente, tem 27 anos.