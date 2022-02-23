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futebol

Vinícius Popó e Gustavo Rissi acionam o Cruzeiro na Justiça

A dupla, que deixou o clube recentemente, entraram para a extensa lisra de jogadores que cobram valores do clube mineiro...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 20:37
O Cruzeiro terá de se defender de mais dois processos trabalhistas envolvendo jogadores que passaram pelo clube. O atacante Vinícius Popó e o zagueiro Gustavo Rissi, revelados pelas categorias de base do clube, acionaram a Justiça do Trabalho. Eles cobram direitos que, somados, chegam a R$ 3 milhões, de acordo com o valor das causas. As duas causas citam a Sociedade Anônima do Futebol no processo.
Popó rescindiu o contrato com a Raposa em janeiro deste ano e cobra salários, férias, multa do FGTS, cláusula compensatória, 13º salário e outras multas, além de pagamento de honorários advocatícios. A ação trabalhista de Popó tem valor de R$ 2.197.697,91. O contrato do atacante com o Cruzeiro iria até 2024 e não seria aproveitado na Raposa. Ele já não estava no elenco profissional, tendo passagens por Sport e Goiás, sem sucesso.
Já Gustavo Rissi que nunca atuou no profissional e tinha contrato até o fim do ano, esatva emprestado ao Austin Bold, dos Estados Unidos.
Rissi obra salários, férias, multa do FGTS, cláusula compensatória, 13º salário e outras multas, além de pagamento de honorários advocatícios. O valor da sua causa é de R$ 877.593,51.
Crédito: Popó,reveladonabaseceleste,rescindiucomoclubenoiníciodesteano-(Foto:GustavoAleixo/CruzeiroE.C

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