Vinícius Júnior supera expectativas de entorno, revela jornal

O atacante Vinícius Júnior superou as expectativas de seu entorno na atual temporada com a camisa do Real Madrid, revela o "Marca". A equipe de trabalho do camisa 20 havia estipulado que o atleta deveria anotar 12 gols em 2021/2022, mas o atleta já balançou a rede dos adversários em 14 oportunidades.A meta foi traçada dentro do plano de crescimento do jogador, que está em seu 4º ano com o clube merengue. Nos anos anteriores, a melhor marca goleadora de Vinícius Júnior havia sido alcançada justamente na temporada anterior, mas com apenas seis gols anotados.

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No entanto, a marca dos 12 gols na atual campanha foi alcançada ainda em dezembro de 2021 na partida contra a Real Sociedad. E no último sábado, diante do Valencia, o jovem de 21 anos superou a meta e anotou o seu 4º doblete na temporada.

Com isso, Vinícius Júnior é o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Benzema. O brasileiro é o maior assistente do clube, com 10 passes decisivos para gols de outros companheiros e é o 5º jogador com mais minutos no time de Carlo Ancelotti.