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futebol

Vinícius Júnior revela os segredos para a boa fase no Real Madrid

Atacante revelado pelo Flamengo vive ótima fase com a camisa merengue, já anotou sete gols em 11 partidas e se prepara para encarar o Barcelona neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 10:02

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 10:02

Crédito: Vinícius Júnior vive ótima fase com a camisa do Real Madrid (Jose Miguel FERNANDEZ / AFP
Apesar de muito jovem, Vinícius Júnior já foi muito criticado e cobrando por torcedores do Real Madrid e pela própria imprensa espanhola por conta de algumas tomadas de decisões. Atualmente, o momento do atacante é outro e a joia revelada pelo Flamengo vive sua melhor fase com a camisa merengue. Em entrevista à "Espn Brasil", o ponta revelou os segredos para as performances.- Tem que equilibrar tudo o que falam. Escuto muito as pessoas de casa e do clube.
+ Barcelona x Real Madrid neste domingo! Veja o time ideal com os atletas mais valiosos posição por posição
O atacante também revelou sua rotina após as partidas que realiza pelo Real Madrid.
- Eu sigo trabalhando em casa. Faço fisioterapia após chegar de algum jogo às 2h (horário local). A alimentação também é coordenada.
Com isso, Vini Jr. tem conseguido se destacar na atual temporada. Em 11 confrontos disputados até aqui entre Campeonato Espanhol e Champions League, o jovem anotou sete gols e contribuiu com cinco assistências. E o ponta já está com a cabeça no clássico diante do Barcelona neste domingo.

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