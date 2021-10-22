Vinícius Júnior revela os segredos para a boa fase no Real Madrid

Crédito: Vinícius Júnior vive ótima fase com a camisa do Real Madrid (Jose Miguel FERNANDEZ / AFP

Apesar de muito jovem, Vinícius Júnior já foi muito criticado e cobrando por torcedores do Real Madrid e pela própria imprensa espanhola por conta de algumas tomadas de decisões. Atualmente, o momento do atacante é outro e a joia revelada pelo Flamengo vive sua melhor fase com a camisa merengue. Em entrevista à "Espn Brasil", o ponta revelou os segredos para as performances.- Tem que equilibrar tudo o que falam. Escuto muito as pessoas de casa e do clube.

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O atacante também revelou sua rotina após as partidas que realiza pelo Real Madrid.

- Eu sigo trabalhando em casa. Faço fisioterapia após chegar de algum jogo às 2h (horário local). A alimentação também é coordenada.