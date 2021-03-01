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futebol

Vinícius Júnior marca nos minutos finais, e Real Madrid empata com a Real Sociedad

Jovem brasileiro chega ao seu jogo de número 100 e marca gol importante para evitar derrota do Real Madrid...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 18:55
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
O Real Madrid recebeu, nesta segunda-feira, a Real Sociedad no Estádio Alfredo di Stefano, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou em empate por 1 a 1, com os visitantes abrindo o placar por Portu, e a equipe merengue empatando com Vini Jr.
Veja a tabela do EspanholFALTA DE PRECISÃODurante a primeira etapa, o Real Madrid, além de ter a maior posse de bola (53% contra 47% da Real Sociedad), também foi a equipe que mais finalizou, mas não foi precisa. Em seus doze chutes, apenas um foi em direção ao gol nos primeiros 45 minutos.
SOCIEDAD SUMIDASe o Real Madrid conseguiu atacar mas pecou no último chute ao gol, a Real Sociedad falhou em chegar à criação das jogadas durante a primeira etapa, e encontrou-se presa ao setor defensivo. Foram apenas dois chutes no primeiro tempo por parte dos visitantes.
NA GAVETAA Real Sociedad tratou de abrir o placar já no início do segundo tempo, aos dez minutos. A jogada foi criada desde o seu campo defensivo, e um lançamento alcançou Portu, pronto para cabecear a bola na gaveta, deixando o goleiro Courtois sem chances para defender.
EMPATE​O Real Madrid foi em busca do empate, e perdeu diversas chances em sequência, mas conseguiu o empate aos 43 minutos do segundo tempo. Em cruzamento para a área, a bola sobrou para o brasileiro Vini Jr, que empatou a partida.
SEQUÊNCIAApós a partida desta segunda, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid em derby no próximo domingo, às 12:15h (de Brasília). A Real Sociedad, por sua vez, enfrenta o Levante também no domingo, mas às 14:30h (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

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