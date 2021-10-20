Vinícius Júnior faz sua temporada mais artilheira com o Real Madrid

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP

Vinícius Júnior faz sua melhor e mais artilheira temporada desde que chegou no Real Madrid. Após anotar dois gols na goleada merengue sobre o Shakhtar Donetsk na última terça-feira pela Champions League, o camisa 20 chegou aos sete tentos marcados em apenas 11 partidas.Em sua primeira temporada na equipe profissional, o brasileiro se destacou pelas assistências, sendo 12 passes decisivos, mas apenas três gols ano anotados. Em seu segundo ano, o ponta esquerda baçançou a rede dos adversários em cinco oportunidades com direito a gol diante do Barcelona.

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Em seu último ano, Vini Jr. chegou aos seis gols e sete assistências, mas os números não se comparam a atual fase do atacante. O jovem de 21 anos amadureceu desde a chegada de Carlo Ancelotti e vem sendo um finalizador de jogadas melhor.

Além de estar decidindo mais partidas, o atleta também continua com uma excelente participação nas jogadas que terminam em gols com o total de cinco assistências somando La Liga e Champions League. Apesar dos três jogos de jejum no Campeonato Espanhol, a joia de São Gonçalo espera alfinetar os culés no El Clásico deste domingo.

Números de Vini Jr. com a camisa do Real Madrid: