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Vinícius Júnior faz sua temporada mais artilheira com o Real Madrid

Com os dois gols anotados diante do Shakhtar Donetsk na última terça-feira pela Champions League, atacante brasileiro chegou a sete gols na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 08:49

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 08:49

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Vinícius Júnior faz sua melhor e mais artilheira temporada desde que chegou no Real Madrid. Após anotar dois gols na goleada merengue sobre o Shakhtar Donetsk na última terça-feira pela Champions League, o camisa 20 chegou aos sete tentos marcados em apenas 11 partidas.Em sua primeira temporada na equipe profissional, o brasileiro se destacou pelas assistências, sendo 12 passes decisivos, mas apenas três gols ano anotados. Em seu segundo ano, o ponta esquerda baçançou a rede dos adversários em cinco oportunidades com direito a gol diante do Barcelona.
> Veja a tabela da Champions League
Em seu último ano, Vini Jr. chegou aos seis gols e sete assistências, mas os números não se comparam a atual fase do atacante. O jovem de 21 anos amadureceu desde a chegada de Carlo Ancelotti e vem sendo um finalizador de jogadas melhor.
Além de estar decidindo mais partidas, o atleta também continua com uma excelente participação nas jogadas que terminam em gols com o total de cinco assistências somando La Liga e Champions League. Apesar dos três jogos de jejum no Campeonato Espanhol, a joia de São Gonçalo espera alfinetar os culés no El Clásico deste domingo.
Números de Vini Jr. com a camisa do Real Madrid:
2018/2019 - 3 gols e 12 assistências2019/2020 - 5 gols e 4 assistências2020/2021 - 6 gols e 7 assistências2021/2022 - 7 gols e 5 assistências

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