Vinícius Júnior diz que quer marcar gols contra o Chelsea

O atacante Vinícius Júnior está focado para as partidas contra o Chelsea pela semifinal da Champions League e afirmou querer marcar gols nos ingleses em entrevista aos meios da Uefa. O jovem foi decisivo nas quartas de final diante do Liverpool, mas quer chegar na final e buscar o título.- Foram os gols mais importantes da minha carreira, mas não quero ficar por isso. Quero marcar nas semifinais e chegar na final para poder escrever meu nome na história do Real Madrid. É a melhor equipe do mundo e estou muito feliz aqui.
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Os merengues encaram o Chelsea em casa nesta terça-feira pela partida de ida. O clube espera construir uma boa vantagem, como fez contra o Liverpool, antes do duelo em Londres marcado para o próximo dia cinco de maio, dia em que saberemos qual será a final da Liga dos Campeões.