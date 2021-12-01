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Vinícius Júnior ameniza pressão no Real Madrid: 'No Brasil já jogava em um clube muito grande'

Camisa 20 é um dos principais destaques da equipe merengue na atual temporada e afirma que está disposto a ganhar tudo o que o Real Madrid estiver disputando...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 10:03

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 10:03

Vinícius Júnior amenizou os questionamentos sobre a pressão que é jogar no Real Madrid. Em entrevista ao canal "Post United", o camisa 20 lembrou do período em que atuou com a camisa do Flamengo e que busca se sentir tranquilo.- Eu levo bem (a questão da pressão), pois no Brasil jogava em uma equipe muito grande. Meus pais e minha família sempre me tranquilizaram quanto a isso.
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Com uma temporada artilheira até aqui, o brasileiro espera ajudar o clube merengue na conquista de títulos em 2021/2022, o que faltou na última temporada.
- Espero ajudar meu clube. Tenho 11 gols, cinco assistências e dois pênaltis sofridos em 18 partidas. Quero chegar ao fim da temporada como comecei e estar pronto para ganhar tudo o que iremos disputar.
o camisa 20 também elogiou Karim Benzema, outro protagonista do Real Madrid, e com quem tem boa relação dentro das quatro linhas.
- É impressionante. Ele faz o difícil parecer fácil. É um grande jogador, me encantar estar ao lado dele e quero ajudar para que siga aqui por muito tempo e fazer o possível para que um dia ganhe a Bola de Ouro.
Nesta quinta-feira, Vinícius Júnior e Benzema entram em campo para enfrentar o Athletic Bilbao. O Real Madrid está na liderança do Campeonato Espanhol com quatro pontos de vantagem para o Atlético de Madrid e busca abrir vantagem para o rival.
Crédito: ViníciusJúnioréumdosprotagonistasdoRealMadrid(JOSEPLAGO/AFP

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