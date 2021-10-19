Vinicius Jr comenta grande atuação pelo Real Madrid na Champions: 'Sempre me dei bem com a pressão'

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O Real Madrid bateu o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira pelo placar de 5 a 0 na Champions League. A equipe merengue contou com o brasileiro Vinicius Jr, autor de dois gols e uma assistência, para garantir a vitória. Após o confronto, o jogador falou sobre o seu desempenho.Veja a tabela da Champions

- Continuo trabalhando, tenho 21 anos e muito tempo para ser um grande jogador. É normal que eu vá falhar, mas às vezes vai sair. Já marquei sete gols, mais do que na época passada. Sempre me dei bem com a pressão - disse Vinicius.

O ponta-esquerdo do Real Madrid, destaque na vitória de sua equipe nesta terça-feira, também comentou sobre a competição e sobre a relação com o treinador Carlo Ancelotti.

- Também é importante a confiança que o treinador, a comissão técnica e os jogadores dão. Gostamos destes jogos da Champions League e agora descansamos para o próximo desafio - concluiu o brasileiro, autor de dois gols na vitória do Real.