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futebol

Vinícius Balieiro lembra trajetória e diz que Holan pede versatilidade

Volante de origem, jogador atuou improvisado na lateral diante do Deportivo Lara...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:11

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 09:11
Crédito: Divulgação Santos FC
Desde a temporada passada o Santos tem se caracterizado, ainda mais, pelas várias oportunidades aos Meninos da Vila. No Peixe desde 2017, Vinícius Balieiro subiu aos profissionais em novembro e já foi titular logo na estreia, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, pelo Brasileirão de 2020. Desde então, o jovem de 21 anos atuou em outros 17 jogos até balançar as redes pela primeira vez na última terça, anotando o primeiro gol santista na atual edição da Libertadores.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Foi um momento único. Desde que criança eu sempre sonhei fazer um gol no profissional, imagina poder marcar o primeiro logo numa Libertadores!? Foi tudo muito rápido na minha vida. Comecei jogando em escolinhas de Campinas e cheguei aqui no Santos em 2017, logo após me destacar na Copinha com o Paulista de Jundiaí. E pouco tempo já pude ser titular na Libertadores jogando em um dos maiores clubes do mundo. Não esperava que tudo pudesse acontecer tão rapidamente. É a realização de um sonho meu e da minha família inteira - afirmou o Menino da Vila.
Volante de origem, Balieiro jogou na estreia da Libertadores como lateral-direito. O jogador explicou que Ariel Holan tem pedido para ele se aperfeiçoar em mais de uma função.- Eu posso atuar em várias posições, seja na lateral, como volante ou até meia mais avançado. O professor tem me instruído bastante sobre isso, pedindo para eu me aperfeiçoar em tudo, pois ele vai me utilizar em todas as funções. Sigo sempre procurando evoluir e estar pronto para quando ele me der uma oportunidade. Ele (Holan) vem dando muito apoio para nós, que somos mais jovens. O trabalho tem sido muito bom e acredito que vai dar grandes frutos para o Santos - concluiu Balieiro.
Balieiro é opção de Ariel Holan para montar o time que enfrentará o Ituano, no próximo sábado, 19h, na Vila Belmiro. O Peixe faz seu quarto jogo no Campeonato Paulista, ainda em busca de sua primeira vitória na competição.

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