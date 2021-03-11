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futebol

Vinícius Balieiro festeja primeiro gol como profissional do Santos

Improvisado na lateral, jogador fez primeiro gol do Peixe diante do Deportivo Lara...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 11:53
Crédito: GUILHERME DIONIZIO / POOL / AFP
O volante Vinícius Balieiro tem se destacado pela versatilidade e jogado até de lateral-direito, como na última partida, contra o Deportivo Lara. No duelo, estreia do Peixe na Libertadores, Balieiro marcou o seu primeiro gol como profissional no clube e comemorou muito o feito.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Emoção demais. Gol que eu sempre sonhei, desde criança. Agradecer meus companheiros e o professor que me deu oportunidade. Foi um jogo muito pegado. As duas equipes muito bem. A gente soube aproveitar mais as oportunidade para sair com a vitória - comentou Balieiro, em vídeo dos bastidores do jogo.
Balieiro teve sua primeira chance no time profissional já no segundo turno do último Campeonato Brasileiro. Desde então, são 18 jogos e a tendência é o número aumentar com a "nova posição". Pará ainda está afastado por Covid e Madson machucado. Com isso, Balieiro deve seguir titular.O próximo desafio do Santos será neste sábado, 19h, contra o Ituano, na Vila Belmiro. O Peixe busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista. São dois empates e uma derrota até então.

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