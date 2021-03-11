Vinícius Balieiro festeja primeiro gol como profissional do Santos

O volante Vinícius Balieiro tem se destacado pela versatilidade e jogado até de lateral-direito, como na última partida, contra o Deportivo Lara. No duelo, estreia do Peixe na Libertadores, Balieiro marcou o seu primeiro gol como profissional no clube e comemorou muito o feito.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Emoção demais. Gol que eu sempre sonhei, desde criança. Agradecer meus companheiros e o professor que me deu oportunidade. Foi um jogo muito pegado. As duas equipes muito bem. A gente soube aproveitar mais as oportunidade para sair com a vitória - comentou Balieiro, em vídeo dos bastidores do jogo.
Balieiro teve sua primeira chance no time profissional já no segundo turno do último Campeonato Brasileiro. Desde então, são 18 jogos e a tendência é o número aumentar com a "nova posição". Pará ainda está afastado por Covid e Madson machucado. Com isso, Balieiro deve seguir titular.O próximo desafio do Santos será neste sábado, 19h, contra o Ituano, na Vila Belmiro. O Peixe busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista. São dois empates e uma derrota até então.