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futebol

Vini Jr. minimiza polêmica com Benzema: 'Nossa relação é muito boa'

Brasileiro afirma que qualquer assunto relacionado ao Real Madrid 'causa muita repercussão' e diz que jogar junto com Hazard  é 'um sonho realizado'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 19:19

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 19:19

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Após uma polêmica envolvendo com o atacante Benzema no ano passado, o brasileiro Vini Jr. minimizou o fato em entrevista para a "TNT Sports". Na ocasião, o francês teria dito ao compatriota Mendy para que não passasse a bola ao jogador revelado no Flamengo, que comentou sobre sua relação com o camisa 9.
+ Veja a tabela da La Liga- A minha relação com o Benzema é muito boa. Ele me defende, sempre me ajuda. Ele faz de tudo para eu jogar mais vezes. As pessoas de fora não sabem o que realmente aconteceu. No Real Madrid, o mínimo que sai causa muita repercussão - disse o camisa 20.
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Outro jogador muito elogiado por Vini Jr. foi o belga Eden Hazard, com quem disputa posição no lado esquerdo. O brasileiro disse que atuar ao lado do ex-jogador do Chelsea "é um sonho" e que tentava imitar lances feitos por ele.
- Fora de campo, é um cara muito gente boa. Ele gosta muito dos brasileiros. Fico feliz em poder realizar o sonho de jogar ao lado do Hazard. É um cara que eu sempre acompanhava na TV e tentava repetir os lances que ele fazia. Fico muito feliz de disputar posição com ele - concluiu.

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