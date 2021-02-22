Vini Jr. minimiza polêmica com Benzema: 'Nossa relação é muito boa'

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

Após uma polêmica envolvendo com o atacante Benzema no ano passado, o brasileiro Vini Jr. minimizou o fato em entrevista para a "TNT Sports". Na ocasião, o francês teria dito ao compatriota Mendy para que não passasse a bola ao jogador revelado no Flamengo, que comentou sobre sua relação com o camisa 9.

+ Veja a tabela da La Liga- A minha relação com o Benzema é muito boa. Ele me defende, sempre me ajuda. Ele faz de tudo para eu jogar mais vezes. As pessoas de fora não sabem o que realmente aconteceu. No Real Madrid, o mínimo que sai causa muita repercussão - disse o camisa 20.

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Outro jogador muito elogiado por Vini Jr. foi o belga Eden Hazard, com quem disputa posição no lado esquerdo. O brasileiro disse que atuar ao lado do ex-jogador do Chelsea "é um sonho" e que tentava imitar lances feitos por ele.