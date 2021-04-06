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Vini Jr fala após vitória do Real Madrid na Champions: 'É muito bom vencer no melhor momento da temporada'

jovem craque brasileiro marcou dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Liverpool por 3 a 1 na ida das quartas de final da Champions
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Publicado em 06 de Abril de 2021 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 18:47
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta terça-feira, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final da Champions League, e contou com uma ótima atuação de Vini Jr para conseguir tal resultado. Após o confronto, o brasileiro falou à imprensa sobre a sua atuação.
Veja o mata-mata da Champions League- Trabalho muito, sonhava em jogar pelo Madrid, e penso que, pelo desejo que tenho toda a temporada no clube e com a minha família, quero sempre o melhor para os nossos torcedores - disse Vini Jr.
Após marcar dois gols na partida desta terça-feira contra o Liverpool, Vini Jr recebeu muitos elogios da imprensa esportiva espanhola, sendo de jornais de Madrid e de Barcelona.
- É muito bom vencer no melhor momento da temporada. As pessoas de fora falam, mas continuo a trabalhar. Isso me dá a força que preciso para chegar ao momento importante e marcar os gols que precisamos. - disse.
Vini Jr ainda falou sobre a partida de volta contra o Liverpool, em Anfield, e disse que a equipe precisa seguir com a mesma mentalidade.
- O jogo continua igual, o Liverpool tem uma boa equipe e aí vai sair com tudo para ganhar. Temos que entrar em campo como hoje - concluiu o brasileiro do Real Madrid.
O Real Madrid entra em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), em clássico contra o Barcelona.

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