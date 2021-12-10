Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mês de novembro no Campeonato Espanhol

Um dos principais nomes do Real Madrid na primeira metade de temporada, o atacante Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol no mês de novembro. Em excelente fase, o brasileiro é um dos grandes destaques da equipe merengue, que lidera a competição nacional. Ao todo, foram três partidas do Real Madrid no Campeonato Espanhol em novembro, com três vitória conquistadas. Vini Jr. foi titular em todas elas, tendo marcado dois gols, inclusive o da vitória sobre o Sevilla, aos 42 minutos do segundo tempo, em lindo chute de fora da área.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga

Em sua melhor temporada desde que chegou à Espanha, em junho de 2018, o atacante brasileiro jogou todos os 16 jogos do Real Madrid na atual edição do Campeonato Espanhol, sendo titular em 14 delas. Vice-artilheiro da competição, com dez gols feitos, ele só está atrás de Benzema, que tem 12. + Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues

Em toda a temporada, o camisa 20 já entrou em campo 22 vezes, com 12 gols marcados no total. Além do faro de goleador, Vini Jr. também tem sido solidário com os companheiros, visto que já deu sete assistências somando todas as competições.