Vini Jr. celebra primeiro hat-trick da carreira pelo Real Madrid: 'Muito feliz'

Craque da goleada do Real Madrid sobre o Levante na última quinta-feira, o atacante Vini Jr. marcou três gols e levou a bola do jogo para casa. Após a partida, o brasileira, que faz grande temporada, celebrou seu primeiro hat-trick da carreira.- O treinador me deixou jogar mais tempo para eu poder marcar o meu primeiro hat-trick. Estou fazendo uma temporada muito boa com meus companheiros, todos me ajudam muito - disse Vini Jr. ao site do Real Madrid antes de completar:

- Estou muito feliz com o jogo de hoje no Bernabéu, estamos disfrutando muito desta temporada aqui. Estamos nos preparando para a final (Champions League), o último jogo, que é o mais bonito.

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Vini Jr. é um dos principais jogadores do futebol europeu atualmente e lidera o número de participações diretas em gol entre todos os brasileiros no Velho Continente. Ao todo, são 21 gols e 16 assistências, somando 37 participações.

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Nas redes sociais, o ex-jogador do Flamengo, que completa cinco anos como profissional nesta sexta-feira, celebrou o momento e disse que teve "noite inesquecível". Um dos comentários foi de Neymar, que parabenizou o camisa 20.

- Parabéns mlkin! Primeiro de muitos. MALVADEZA!!!!! - postou o atleta do PSG.