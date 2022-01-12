Vini Jr. brilha e Real Madrid vai à final da Supercopa da Espanha após vencer o Barcelona na prorrogação

O Real Madrid está na final da Supercopa da Espanha. Nesta quarta-feira, o clube merengue venceu o grande rival Barcelona no Estádio Rei Fahd, em Riad, na Arábia Saudita, por 3 a 2, na prorrogação, e garantiu a vaga na decisão. Vini Jr., Benzema e Valverde marcaram os gols do time da capital. Luuk de Jong e Ansu Fati fizeram para os catalães.ELE É MALVADO, TÁ?Um dos melhores jogadores do mundo na temporada, Vini Jr. deixou sua marca mais uma vez com a camisa merengue. Aos 25 minutos, Benzema roubou bola de Busquets no meio e ela ficou com Modric, que devolveu de primeira para o camisa 9. O francês entregou para o atacante brasileiro, que invadiu a área e bateu de canhota com extrema categoria para abrir o placar.

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COM SORTE TAMBÉM VALEO Barcelona não se abateu com o gol sofrido e foi para cima do Real Madrid. Aos 42 minitos, Dembélé recebeu bola na esquerda, encarou a marcação de Carvajal e cruzou para o meio da área. Éder Militão tentou cortar, a bola bateu em Luuk de Jong e morreu no fundo das redes de Courtois.

O CRAQUE DECIDEGrande nome do Real Madrid, o atacante Benzema novamente deixou sua marca. No segundo tempo, o camisa 9 acertou a trave por volta dos 25 minutos, mas menos de cinco depois teve outra chance. Depois de rebote de Ter Stegen, Carvajal cruzou para o meio e o francês desviou de primeira.

ILUMINADOVoltando de lesão depois de mais de dois meses sem entrar em campo, o atacante Ansu Fati entrou em campo no segundo tempo e mostrou porque tem estrela. Aos 38, Jordi Alba levantou falta na área e o camisa 10 apareceu sozinho para desviar de cabeça para o fundo das redes.

BRILHO SUL-AMERICANONa prorrogação, o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados, e o Real Madrid mostrou porque é letal nos contra-ataques. Aos nove minutos, Casemiro partiu pelo meio, entregou para Rodrygo na direita e o brasileiro tocou para Vini Jr. no meio. O ex-Flamengo, com um lindo corta-luz, deixou a bola passar para o uruguaio Valverde, que dominou e bateu no canto.

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SEQUÊNCIA​Classificado para a decisão da Supercopa da Espanha, o Real Madrid espera o vencedor da outra semifinal, que acontece nesta quinta-feira, entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao. A finalíssima ocorre no próximo domingo.