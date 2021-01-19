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Vínculo com Pedro Raul prevê novas despesas aos cofres do Botafogo. Entenda a situação!

Como atacante atingiu meta de jogos esperada, clube terá de desembolsar R$ 9,6 milhões divididos em três parcelas para ficar com 70% dos direitos e extensão por dois anos...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 16:34

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:34

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A negociação do Botafogo para continuar a contar Pedro Raul custará ao clube futuramente. De acordo com informação divulgada inicialmente pelo "Canal do TF", o clube terá de desembolsar 1,5 milhão de euros (em torno de R$ 9,6 milhões) divididos em três parcelas de R$ 500 mil (R$ 3,2 milhões) a cada seis meses.
Conduzido pelo Comitê Executivo do Botafogo, o acordo partiu de uma meta traçada em torno do atacante. Segundo apuração do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi, o Alvinegro adquiriu sem custos 70% dos direitos do jogador de 24 anos, com opção de compra diluída caso Pedro Raul atuasse em 60% dos jogos como titular.
> Tem salvação? Faça a simulação dos jogos do Botafogo no Brasileiro-2020
Em virtude do atacante ter alcançado a meta, o Botafogo passa a ter de pagar três parcelas de 500 mil euros (por volta de R$ 3,2 milhões) por 70% do atacante em 30 de junho de 2021, 30 janeiro e junho de 2022. A outra alternativa é negociar o jogador. Os outros 30% pertencem ao Vitória de Guimarães (POR).
Artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols, Pedro Raul pode ter seu vínculo com o Botafogo estendido até dezembro de 2023. O atacante esteve na mira do Grêmio e recebeu recentemente uma proposta de um clube japonês, mas os valores não agradaram.

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