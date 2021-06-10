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Viña é convocado para defender Uruguai na Copa América e desfalca Palmeiras no Brasileiro

Lateral desfalcará o Palmeiras durante toda a participação da Celeste na competição...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 16:30

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 16:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a confirmação, na última quarta-feira (09), da convocação de Weverton para Seleção Brasileira principal , o Verdão recebeu a informação de que terá mais um desfalque durante a Copa América: o lateral-esquerdo Matías Viña.
ATUAÇÕES: Palmeiras dá vexame em casa e cai para o CRB na Copa do Brasil; veja as notas
Com a confirmação de sua presença nesta competição, o lateral não retorna ao Verdão até, ao menos, o fim da primeira fase do torneio, sendo a última partida do Uruguai na fase de grupos no dia 28 de junho. Caso o país chegue na final, o atleta só voltará ao clube brasileiro em meados de julho.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDurante este período, o jogador pode perder confrontos importantes contra Corinthians, Internacional e Grêmio, por exemplo, pelo Brasileirão. Ele, porém, deve integrar o elenco palmeirense na primeira partida das oitavas de final da Libertadores.
Além de Weverton e Viña, o Palmeiras ainda deve perder Gustavo Gómez, que é o principal nome da seleção paraguaia e capitão da equipe.

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