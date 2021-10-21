'Vim no sacrifício, o Flamengo pede isso', destaca Pedro após garantir empate pela Copa do Brasil

Tudo aberto para o jogo de volta no Maracanã. Nesta quarta-feira, o Flamengo foi buscar o empate no minuto final e conseguiu: 2 a 2 com o Athletico-PR, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. "No sacrifício", Pedro foi quem anotou o gol derradeiro e da igualdade, de pênalti (após consulta ao VAR), e ele falou o que será determinante para a semana que vem:- Queríamos sair com a vitória. Athletico é um time qualificado, fez um bom jogo em casa. Fizemos um jogo de igual para igual. Agora é manter a concentração para conseguir a classificação em casa - disse Pedro na saída de campo, emendando sobre a recuperação de dores no joelho para voltar: