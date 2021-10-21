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'Vim no sacrifício, o Flamengo pede isso', destaca Pedro após garantir empate pela Copa do Brasil

Atacante marcou o gol de empate, em 2 a 2, com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Jogo da volta pelas semifinais do torneio será realizado no dia 27, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 23:59

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 23:59

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Tudo aberto para o jogo de volta no Maracanã. Nesta quarta-feira, o Flamengo foi buscar o empate no minuto final e conseguiu: 2 a 2 com o Athletico-PR, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. "No sacrifício", Pedro foi quem anotou o gol derradeiro e da igualdade, de pênalti (após consulta ao VAR), e ele falou o que será determinante para a semana que vem:- Queríamos sair com a vitória. Athletico é um time qualificado, fez um bom jogo em casa. Fizemos um jogo de igual para igual. Agora é manter a concentração para conseguir a classificação em casa - disse Pedro na saída de campo, emendando sobre a recuperação de dores no joelho para voltar:
- Consegui vir para o jogo, tomei a pancada muito forte. Vim no sacrifício, o Flamengo pede isso. Pude ajudar, o mais importante é o resultado que nos deixa com condição de nos classificar no próximo jogo.
Pedro também destacou que bateu o pênalti "como treina":
- Olhei e, na última hora, virei o pé.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Agora, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Fluminense neste sábado, no Maracanã, pela 28ª rodada. O duelo diante do Athletico será na quarta-feira que vem, no mesmo palco - é bom lembrar que não há o critério do gol qualificado no torneio de mata-mata.

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