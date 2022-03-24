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Villa Nova vence o Democrata e fica próximo de garantir vaga na final do Troféu Inconfidência

O Leão derrotou  a Pantera fora de casa de está perto da decisão do torneio pós-temporada do futebol mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 00:10

Publicado em 24 de Março de 2022 às 00:10

O Villa Nova venceu o Democrata-GV, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (23), em duelo válido pela semifinais do Troféu Inconfidência, em duelo disputado no Mamudão, em Governador Valadares.
O Leão de Nova Lima começou o jogo melhor e marcou o primeiro gol. Logo nos primeiros minutos de jogo, em boa jogada, Mosquito aproveitou bem o vacilo da defesa para, com belo chute, abrir o marcador.
O Democrata, porém, cresceu na partida e conseguiu o empate. Após pressão, com vários homens ocupando o campo adversário, em jogada pela direita, Locatelli recebeu na área e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O Villa seguiu bem em campo, com boa formação tática. No entanto, a partida ficou bastante travada no meio campo, com poucas chances claras sendo criadas.
No entanto, o dedo do técnico fez diferença: na etapa complementar Cícero Júnior lançou Thomasel em campo e foi da jovem promessa do Leão o gol da vitória. Em cruzamento de Belão, o garoto desviou de cabeça e deu números finais ao confronto.
O resultado é excelente para o Villa que joga por dois resultados iguais. Villa e Democrata voltam a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima, ara decidir quem avança à final do torneio.
Crédito: ThomaselfezumbelogoledeuavitóriaaoVillaNovaemGovernadorValadares-(HenriqueChendes/VillaNova

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