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Villa Nova quer parceria com clubes grandes no Mineiro e contesta falas de Ronaldo sobre o campeonato

O vice-presidente do clube de Nova Lima, Cláudio Horta, comentou que a discussão levantada pelo Fenômeno é válida, mas precisa ter os times do interior na mesa...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 20:45

Publicado em 14 de Março de 2022 às 20:45

Quando Ronaldo Fenômeno revelou sua insatisfação com o Campeonato Mineiro. ele fez reclamações sobre a organização do Estadual e críticas à Federação Mineira de Futebol (FMF).Todavia, o ex-jogador, dono da SAF da Raposa, não havia colocado na conversa os clubes do interior, que são maioria na disputa. – Se você quer melhorar seu produto, tem que estar mais atento em vários sentidos – disse o empresário, que garantiu o envio de uma lista de sugestões para que a competição eleve seu nível dentro e fora de campo. As críticas que faço aqui não é que eu quero brigar, mas quero melhorar o futebol – afirmou o Fenômeno. “Puxando” a voz das equipes menores, o vice-presidente do Villa Nova, Cláudio Horta, destacou a importância da realização de uma reunião entre dirigentes de todos os clubes para, juntos, apresentarem melhorias à FMF que atendam todos. -O Villa Nova entende a fala do gestor do Cruzeiro, mas todos os clubes do interior também precisam de suporte, pois sofrem com os altos custos e problemas com arbitragens. Por isso, não adianta o Cruzeiro pleitear de forma individual essa demanda por melhorias sem que os times do interior sejam contemplados-disse o dirigente. Horta comentou que melhorias devem ser pensadas em conjunto para que todos os envolvidos cheguem a um consenso. -Os mesmos problemas que o Cruzeiro enfrenta, nós também enfrentamos, o que muda são as proporções dos problemas. Se for buscar algo junto à FMF, que seja feito em conjunto, visando elevar o nível da competição e ainda gerar um produto melhor no Campeonato Mineiro- completou o dirigente, que afirma ter em média R$ 17 mil de prejuízo de jogos em casa, tamanha a dificuldade em disputar o Estadual de Minas Gerais.
Crédito: CláudioHortadestacouqueo"produto"CampeonatoMineirotemdemelhorarparatodosenãosóosdeBeloHorizonte-(BrunoCantini/VillaNova

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