Quem já iniciou a vida sexual pode tomar a vacina contra HPV? Confira quando ela pode ser indicada

É possível se vacinar contra o HPV mesmo após o início da vida sexual. “Ter iniciado a vida sexual não quer dizer que a pessoa já teve contato com todos os tipos de HPV cobertos pela vacina. O ideal é olhar o histórico de vacinação e avaliar cada caso. Quanto mais cedo a proteção começa, melhor, mas isso não significa que o adulto deva simplesmente descartar a vacina”, afirma Guenael Freire, infectologista do Lustosa.