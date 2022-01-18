Villa Nova chega forte para 2022 com renovações de patrocínios e a chegada de novos parceiros ao clube

-É um grande prazer renovar esta parceria com o Villa Nova. Queremos estar presentes junto com o clube na elite do futebol mineiro e continuar contando essa história que vem sendo tão vitoriosa. A EstrelaBet está ao lado do Villa, da sua torcida, da comunidade de Nova Lima e do futebol mineiro. Que 2022 seja ainda melhor que o Villa Nova possa brilhar ainda mais, pois juntos somos mais fortes- afirmou. -O Villa Nova é uma equipe tradicional, e construímos juntos uma parceria de sucesso em 2021. Seguiremos juntos em 2022 porque acreditamos no que o Leão do Bonfim é capaz. Contamos com a torcida alvirrubra nesse novo ano, para que juntos alcancemos os objetivos-, disse Fellipe Fraga, Diretor de Operações da EstrelaBet. O manto do Leão terá a parceria da KickBall, que vai fornecer as peças para o clube durante toda a temporada 2022. . Parcerias novas e vínculos renovados Algumas empresas viram o esforço e a força do Villa na sua volta à primeira divisão do Estadual. Foi o caso da InfoSistemas, que esteve como Leão na campanha do acesso e renovou o acordo. Marcelo Almeida, CEO da empresa, festejou a volta do clube à elite e confirmou a sequência da parceria. -Já é o nosso segundo ano, a parceira, no ano passado que foi inicial, a gente ficou muito realizado com as conquistas do Villa, obviamente a gente como patrocinador, além de ficar contente com as conquistas reforça a marca. Quando compramos a parceria, a gente pensou em um momento ruim, mas pensamos em preservar a história. Ele está reerguendo. Achamos interessante associar a marca com um projeto desse. Principalmente porque foram campeões. A expectativa é de fazer um bom campeonato mineiro e conquistar uma vaga na Série D. Isso gera uma repercussão grande na cidade. A expectativa é ainda maior por ser a principal divisão do futebol mineiro- reconheceu. A história da DCML Solutions também seguirá unida à do Villa Nova através da paixão pelo futebol e dos torcedores e da cidade de Nova Lima. Segundo Roberto Galinari, diretor da DCML, impulsionar o futebol da cidade é importante e fundamental. -Acreditamos que o incentivo ao esporte é primordial para o desenvolvimento da nossa sociedade e, sabendo do importante papel do time para o futebol brasileiro, aceitamos o desafio de impulsionar o Villa Nova rumo à vitória- comentou. A Unimed também decidiu pela manutenção dos acordos com o Leão e seguem firmes nesta temporada. A Help-Loja de Crédito é reforço bem vindo Empresas que creem não apenas no projeto do Villa para este ano, mas para uma nova jornada de crescimento do clube, que tem ambições condizentes com o seu tamanho e história. Nos próximos dias, mais dois parceiros devem ser anunciados pelo time villnovense.