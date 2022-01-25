Villa Nova anuncia Cedro Mineradora 9º patrocinador para a temporada 2022

Segundo Lucas Kallas, presidente do conselho da Cedro Participações, a parceria com o Villa promove o esporte na cidade, considerando ser um time de bastante tradição em Minas Gerais.-É com muito orgulho que a Cedro Mineração se torna Patrocinador Máster do Villa Nova. Futebol é a paixão nacional e poder promover o esporte, especialmente representando uma cidade que tem tanto significado para nós e sendo um time com tanta tradição e história, é muito gratificante. Nós da Cedro, temos responsabilidade social no nosso DNA e investir em esporte já era parte das nossas ações, especialmente nas comunidades de Nova Lima. Agora reforçamos nosso compromisso com os mineiros, especialmente com os novalimenses, também no futebol e teremos muitos motivos pela frente para comemorar- destacou.